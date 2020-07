Radio Nowy Świat będzie brzmiało znajomo. Fani Trójki będą zadowoleni

Trwa odliczanie do startu Radia Nowy Świat, które założyli byli dziennikarze z Myśliwieckiej. Słuchacze, którzy wraz z nimi przejdą do nowej rozgłośni, będą mogli liczyć na powrót ulubionych głosów i audycji w porach, do których przywykli, słuchając Trójki.

Tomasz Mann i Michał Nogaś w RNŚ będą spotykać się w piątkowe poranki tak, jak przed laty w Trójce (Facebook)