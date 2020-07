Radio Nowy Świat: trwa odliczanie do startu. Niespodzianek nie zabraknie

Każde radio zabiega o Niedźwieckiego

Przełożony na 10 lipca start Radia Nowy Świat zbliża się wielkimi krokami. Po tygodniowej przerwie związanej z wykryciem koronawiusa u jednego z dziennikarzy prace w studiu na warszawskim Wilanowie ruszyły pełną parą. Trwa nagrywanie dżingli i próby dla młodych talentów, ale zespół rozgłośni wciąż jest jeszcze w budowie. Jak zdradziła w rozmowie z Wirtualną Polską Patrycja Macjon, współudziałowiec w nowej rozgłośni i współzałożycielka grupy Ratujmy Trójkę, niebawem ogłoszone zostanie kolejne znane nazwisko, które zasili szeregi Nowego Świata. Kto to będzie? Tego na razie nie chce ujawnić. Pośrednio jednak przyznaje, że rozmowy trwają m.in. z twórcą trójkowej Listy Przebojów .

"W tym kraju nie ma radia, które nie prowadzi w tej chwili rozmów z Markiem Niedźwieckim" - stwierdził Piotr Jedliński, pytany o legendarnego radiowca z Myśliwieckiej przez patronów Nowego Świata. Patrycja Macjon potwierdziła: "oczywiście bardzo byśmy chcieli, żeby pan Marek Niedźwiecki do nas dołączył". Jak jednak podkreśliła, cieszyć będzie fakt powrotu dziennikarza na jakąkolwiek antenę, nie tylko Nowego Świata.

- Na pewno będzie dużo niespodzianek, zaskoczeń i interakcji ze słuchaczami. Na antenie będą obecni m.in. pani Joanna Kołaczkowska, Wojciech Malajkat . Będzie dużo ciekawych momentów. Liczymy też na czynny udział słuchaczy, bo to jest dla nas priorytet, żeby słuchacze mogli dodzwonić się do nas i na żywo powiedzieć kilka słów - podkreśla Macjon.

Popularność zaskoczyła twórców

Specjalnym wydarzeniem, które uświetni uruchomienie rozgłośni, będzie koncert duetu Limboski & Sosnowski dostępny nie tylko dla zgromadzonej w siedzibie radia publiczności, ale i transmitowany na żywo. W piątek 26 czerwca, na kiedy pierwotnie planowano start radia, Nowy Świat transmitowało koncert Wojciecha Waglewskiego . Wydarzenie to wówczas spotkało się z tak dużym zainteresowaniem internautów, że strona internetowa nie dała rady z ich obsługą.

- Prawdą jest, że spodziewaliśmy się dużego ruchu na stronie, natomiast nie przypuszczaliśmy, że to pierwsze uderzenie będzie tak silne. To też dało nam sygnał w jakim kierunku iść teraz z pracami - przyznała w rozmowie z WP Patrycja Macjon.

Twórcy rozgłośni nadal pracują nad tym, by Radia Nowy Świat można było niebawem słuchać bez problemów technicznych i to z wielu różnych źródeł w internecie. Podkreśla też, że wciąż kibicuje Trójce , dla której Radio Nowy Świat - wbrew temu jak może być postrzegane - wcale nie chce być konkurencją.

Przypomnijmy, że Radio Nowy Świat startuje 10 lipca o godzinie 6:00. Poranna audycja zatytułowana "Nowy Świt" będzie trwać do godziny 10:00, a prowadzić ją będzie m.in. Beata Grabarczyk czy Wojciech Mann, który podobnie jak w Trójce, będzie towarzyszył słuchaczom w piątkowych porankach. Dziennikarz poprowadzi też audycję "Mała kawa". W ostatnich dniach do grona artystów, którzy poprowadzą w RNŚ autorskie audycje dołączyli też Krzysztof Grabowski, Kuba Badach czy Marek Napiórkowski. Radio Nowy Świat tworzy też wielu byłych dziennikarzy Trójki m.in. Jerzy Sosnowski, Michał Nogaś, Marcin Kydryński, Tomasz Ławnicki czy Jan Chojnacki. Projekt internetowego radia jest w całości finansowany przez słuchaczy za pośrednictwem serwisu Patronite. Do tej pory rozgłośnia zebrała na swoim koncie kwotę 1,8 mln zł.