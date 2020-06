Negocjacje z Niedźwieckim zawieszone? "Czekamy na rozstrzygnięcie audytu"

Strzyczkowski o negocjacjach z Niedźwieckim. "Z ostrożności procesowej nie zdradzę szczegółów"

Słuchacze jednak nadal dopytują, kiedy i czy w ogóle wróci Marek Niedźwiecki i Lista Przebojów. Telefony w tej sprawie wciąż się pojawiają, zazwyczaj podczas piątkowej popołudniowej audycji "Zapraszamy do Trójki", którą prowadzi Strzyczkowski. Jak się okazuje, kluczowy w tej sprawie jest wynik audytu muzycznej audycji. W najnowszej wypowiedzi dyrektor Trójki z mniejszym entuzjazmem komentuje możliwość powrotu Marka Niedźwieckiego . Wygląda na to, że negocjacje z gospodarzem Listy Przebojów zostały zawieszone.

- Niepotrzebny jest żaden audyt. Potrzebny jest odporny na boty i inicjatywy hakerskie sprawny program komputerowy. To dotyczy wszystkich nadawców, tylko się tym nie chwalą. I tyle na ten temat, to jest cała tajemnica tak zwanych manipulacji - mówił Polskiej Agencji Prasowej. Na początku czerwca okazało się jednak, że władze Polskiego Radia audyt zarządziły i jest on w toku, co potwierdziła osoba z biura zarządu Polskiego Radia.