Temat z "Pytania na śniadanie" oburzył internautów. Redakcja musiała zareagować

Prawdziwą burzę na facebookowym profilu "Pytania na śniadanie" wywołała zapowiedź jednego z tematów o związki puszystych kobiet i przystojnych mężczyzn. Wielu internautów oburzył nie tyle sam temat, co przede wszystkim to, jak go sformułowano. Redakcja w końcu zabrała głos.