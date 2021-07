Michał Kostrzewski pokazał nową partnerkę. Od lat współpracuje z TVP

Już jesienią w TVP zobaczymy program "You can dance - nowa generacja", którego jedną z gwiazd jest Michał "Mischa" Kostrzewski. Dla starszego brata Małgorzaty Rozenek będzie to telewizyjny debiut. Kostrzewski jest uznanym tancerzem i choreografem. Ukończył Szkołę Baletową im. Romana Turczynowicza w Warszawie, a niedługo potem zaczął wielką zagraniczną karierę. Przez długie lata mieszkał we Francji. Był solistą w operze w Monte Carlo, a ostatnio w Lyonie, gdzie zajmował się także choreografią.