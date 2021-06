TVP nie przerwała mimo burzy. Cichopek w środku pogodowego armagedonu

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski prowadzili show jak zwykle, nawet gdy nad miastem zebrały się prawdziwie czarne chmury, a wokół rozpętała się intensywna burza. Prowadzący relacjonowali to, co się dzieje na swoich profilach na Instagramie. Silny wiatr, zacinający deszcz i błyskawice jednak nie zraziły ich do kontynuowania programu.