"Pytanie na śniadanie" najchętniej oglądanym programem śniadaniowym

W listopadzie tego roku " Pytanie na śniadanie " było najchętniej oglądanym programem śniadaniowym wśród wszystkich widzów. Jak podają Wirtualnemedia.pl , wg danych Nielsen Audience Measurement, średnia oglądalność programu w grupie 4+ wynosiła 496 tys. osób. Drugie miejsce w tej grupie zajął konkurencyjny "Dzień Dobry TVN" z wynikiem 419 tys. widzów. Na trzecim miejscu uplasował się "Nowy dzień z Polsat News". Oglądało go średnio 308 tys. widzów.

W porównaniu do roku ubiegłego, w grupie 4+ "Pytanie na śniadanie" zyskało 14 tys. widzów. Z kolei śniadaniówka TVN 37 tys. widzów. Polsatowi przybyło 23 tys. oglądających.

Z kolei w grupie komercyjnej 16-49 to "Dzień dobry TVN" zajął pierwsze miejsce z wynikiem 211 tys. widzów (o 15 tys. więcej w stosunku do roku ubiegłego). "Pytanie na śniadanie" zajęło miejsce drugie z wynikiem 173 tys. (o 22 tys. mniej niż w ubiegłym roku), a "Nowy dzień z Polsat News" trzecie z wynikiem 119 tys. widzów (o 6 tys. więcej).

Przypomnijmy, że w programach śniadaniowych TVP i TVN doszło do zmian w zespołach prowadzących. W "PnŚ" Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek zajęli miejsce Roberta El Gendy'ego i Tamary Gonzalez. Z kolei w "DDTVN" nie ma duetu Kinga Rusin-Piotr Kraśko. Ona odeszła ze stacji, on przeniósł się do redakcji "Faktów". Utworzono nową parę prowadzących, którą tworzą Agnieszka Woźniak-Starak i Ewa Drzyzga.