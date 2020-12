Marcelina Zawadzka zaskoczyła nową fryzurą. "Czas na zmiany"

Marcelina Zawadzka, podobnie jak wiele koleżanek po fachu, zamieniła wybieg na występy przed kamerami. Dawna Miss Polonia od 2015 r. pracuje dla Telewizji Polskiej. Współprowadziła programy: "Bake Off - Ale ciacho!", "The Voice of Poland" oraz "Pytanie na śniadanie". Jednak kilka miesięcy temu jej telewizyjna kariera stanęła pod znakiem zapytania.