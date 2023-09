Przeraża was "Piekielna kuchnia"? Zapytaliśmy szefa kuchni z gwiazdką Michelin, jak jest naprawdę

Obie te rzeczy! To kwestia, którą trzeba dzielić pół na pół. Gdyby zabrakło obu tych elementów, to nie miałoby to sensu. Dzięki kunsztowi jesteśmy w stanie zrozumieć, co robimy oraz lepiej to przetworzyć. Z drugiej jednak strony, kreatywność oraz wyobraźnia działają na to, jak całościowo danie się prezentuje. Po prostu - jedno potrzebuje drugiego, aby dawać holistyczny, zachwycający efekt.