Rzadko dajemy taką ocenę. Drugi sezon serialu "The Bear" już dostępny w Polsce

A telewizyjne "mięso"? Przed włączeniem odcinka szóstego zapnijcie pasy i trzymajcie się za serce. Właśnie on przejdzie do historii. Cudownie klaustrofobiczny, histeryczny, pełen niepokoju z narastającą grozą i zapowiedzią katastrofy, która nadchodzi w kulminacyjnym momencie. Majstersztyk! To, co pokazała w nim Jamie Lee Curtis, może stanowić jej życiowy wręcz popis. W odcinku zagrali gościnnie również Bob Odenkirk, John Mulaney i Sarah Paulson. O to, by pojawić się w "The Bear" walczyły też inne gwiazdy. Will Poulter czy Olivia Colman pojawiają się tylko na chwilę, ale sceny z nimi są dopracowane i wciągające jak najlepsze dania z luksusowego menu.