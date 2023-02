Upiorna! Olivia Colman oszpecona do roli, trudno rozpoznać aktorkę

Teraz BBC ponownie ekranizuje tę klasyczną powieść w formie miniserialu. Colman wcieli się w postać pani Havisham. To kobieta, która przed laty została porzucona przez narzeczonego przed ołtarzem i do tamtej pory nosi suknię ślubną. Przez to, że nie wychodzi z domu i nie doznaje światła słonecznego, szybko się starzeje. Zazwyczaj jest portretowana jaka podstarzała i zdziwaczała kobieta.