Bob Odenkirk przeżył poważny zawał. Mówi o efekcie ubocznym

Bob Odenkirk dokładnie rok temu trafił do szpitala po zawale i zatrzymaniu akcji serca, do czego doszło na planie serialu "Better Call Saul". Na szczęście aktor szybko wrócił do formy i mógł kontynuować pracę, która przyniosła mu kolejną nominację do Emmy. W najnowszym wywiadzie Odenkirk opowiedział o najtrudniejszym okresie po zawale.