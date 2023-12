Premiera drugiego sezonu hitu. Daj się zabrać w podróż

To idealny wybór na długie zimowe wieczory. W poniedziałek, 11 grudnia 2023 r. startuje drugi sezon popularnego tytułu w Telewizji WP. "Jedziemy na wakacje" to okazja do przeniesienia się w piękne miejsca, w których – w przeciwieństwie do aury za oknem – temperatura powietrza jest wręcz nieznośnie wysoka. Sprawdź, co tym razem przygotowali twórcy programu podróżniczego.