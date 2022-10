"Jedziemy na wakacje" nowy program w naziemnej Telewizji WP

Rafał Cieszyński to aktor filmowy, telewizyjny i teatralny, a od niedawna również scenarzysta. W roku 2002 ukończył z wyróżnieniem łódzką Szkołę Filmową. Od tego czasu zagrał w kilkunastu filmach, m.in. "Inferno", "To my", "Ogniem i mieczem" oraz kilkudziesięciu serialach, takich jak "Fala zbrodni", "Anioł stróż", czy "Ojciec Mateusz". Prywatnie tata dwójki dzieci. Uzależniony od sportu i motocyklu, dobrego kina, podróży i aktywnego wypoczynku.