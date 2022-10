TVP przejmuje "Ojca Mateusza"? ATM komentuje

Głos w sprawie zabrała również firma ATM. Komentarz jednak jest również lakoniczny. Z ustaleń portalu wirtualnemedia.pl wynika natomiast, że do przetargu ws produkcji startowały m.in.: Rock And Roll Production (producent realizuje dla TVP m.in. "Leśniczówkę"), a także ponownie ATM Grupa. Jak dotąd nie dostały jednak informacji o rozstrzygnięciu konkursu. Portal podaje, że na decyzję stacji mogła mieć wpływ cena, którą tym razem zaproponowała ATM – o ok 20 proc droższa, z powodu inflacji i wzrostu kosztów realizacji serialu.