TVP przejęła produkcję "Ojca Mateusza"? Wszyscy nabrali wody w usta

Ruszają zdjęcia, serial produkuje TVP

- Dostaliśmy informację, że niebawem mają ruszyć zdjęcia - przekazała anonimowo WP jedna z osób pracujących przy popularnym serialu. Według niej wszystko wskazuje na to, że ma go produkować "bezpośrednio TVP". To bardzo znacząca zmiana: do tej pory "Ojca Mateusza" produkowała firma ATM. TVP w niejasnych okolicznościach odebrała jej jednak ten projekt. Nie wiadomo jeszcze, co to będzie oznaczało w praktyce i czy serial będzie miał inny wymiar artystyczny czy ideowy.