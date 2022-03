Coraz więcej ludzi ogląda "Ojca Mateusza". A niedawno oglądalność leciała na łeb na szyję

Dość ciekawą sprawą jest fakt, że obecny sezon "Ojca Mateusza" zyskał w porównaniu do nadawanej rok temu 25. serii 220 tys. widzów. Wówczas serial oglądało średnio 1,76 mln widzów. Stracił za to nieznacznie do poprzedniego sezonu, który w okresie od 17 września do 17 grudnia widziało średnio 2,04 mln osób.