Niepokojące doniesienia w sprawie "Ojca Mateusza". W co gra TVP?

"Ojciec Mateusz" to jeden z najpopularniejszych seriali w ofercie TVP. Do tej pory produkowała go dla TVP firma ATM. Ale nadeszły zmiany. Nadawca publiczny ogłosił właśnie konkurs na nowego producenta serialu. Do walki o to, zapewne intratne, zamówienie zgłosiło się kilka firm, m.in. dotychczasowy producent i firma Rock And Roll Production, która wcześniej wyprodukowała kilka filmów dokumentalnych i współpracowała przy popularnym serialu TVP "Leśniczówka".