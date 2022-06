"Ojciec Mateusz" to kura znosząca złote jaja. Żmijewski zarabia niemało

Kiedy Artur Żmijewski przyjął rolę w "Ojcu Mateuszu", trafił w dziesiątkę. Serial okazał się ogromnym sukcesem, a sam aktor jako przenikliwy ksiądz-detektyw zyskał wierną rzeszę widzów. Na ekranie bawi ich, rozwiązując kryminalne zagadki już blisko 14 lat. I nic nie wskazuje na to, by w najbliższej przyszłości miało się to zmienić.