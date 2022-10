"Hotel Paradise". Widzowie mają dość jednej z uczestniczek. Chcą, aby ją wyrzucono

"Monia, trochę godności. Jesteś kobietą, nie napastuj faceta. Jak nic do ciebie nie czuje, to go nie zmusisz", "Po dzisiejszej imprezie w stylu Bollywood stwierdzam, że Monika przechodzi sama siebie. Zarozumiała, zazdrosna o piękne dziewczyny, wychodzi słoma z butów po tym, jak potraktowała Olę", "Monika to chyba największe rozczarowanie w programie, jednak większa część uczestników miała rację... po trupach do celu, zero klasy, a przede wszystkim szacunku do innych, tylko Monia, Monia, Monia", "Ale się zawiodłem na Moni za to, że tak potraktowała Olę przy tańcach w kolejnym odcinku. I kolejny raz jak przyszedł list odnośnie testu dziewczyn. Sama przeczytała, a na prośbę Natalii, aby pokazała, to zamknęła kopertę i poszła po resztę dziewczyn. Słabe zachowanie. Eh" - czytamy w komentarzach.