Dominik Abus pokazał zdjęcia z dzieciństwa. Ma swojego "sobowtóra"

Co ciekawe, wielu dostrzegło podobieństwo idola do bohatera filmów "Rodzina Addamsów". "Normalnie młody Gomez Addams" - powtarzają wielbiciele Abusa. Inni z kolei twierdzą, że młody Dominik to wykapany Sevag, czyli zwycięzca piątej edycji "Hotelu Paradise" (zdjęcie na samym dole).