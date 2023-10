Lili Antoniak z "Gogglebox" miała dość swojego obwisłego brzucha. Poszła pod nóż

- To, jak zachowywały się położne..., co ja przeżywałam...! To była położna w stylu: "Czego?", "Boli cię coś? A czego ty się spodziewałaś, ma boleć.", "Mleko modyfikowane? A co, dziecko jest sierotą?". [...] Moje dziecko płakało jak szalone. Musiałam robić sceny, musiałam tam płakać, wręcz na kolanach błagać, żeby mi dały mleko modyfikowane - wspominała w Plejadzie.