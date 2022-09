Sylwia Bomba o nowej partnerce w "Gogglebox". "Bardzo mi pomagała"

Sylwia Bomba i Ewa Mrozowska przez osiem lat wspólnie komentowały programy telewizyjne w "Gogglebox. Przed telewizorem". Po tym czasie produkcja TTV rozdzieliła celebrytki, a miejsce Mrozowskiej zajęła Lili Antoniak. Ledwo widzowie przyzwyczaili się do tej zmiany, a już niebawem będzie ich czekać kolejne trzęsienie ziemi. Kilka miesięcy temu Lili poinformowała bowiem, że spodziewa się drugiego dziecka. Termin porodu został wyznaczony na grudzień. Nie jest tajemnicą, że data przyjścia na świat maleństwa i nagrań do programu mocno się zazębia. Co zatem zrobi Bomba, gdy jej telewizyjna partnerka zniknie na pewien czas z ekranów? Zobaczcie, co zdradziła celebrytka w rozmowie z Filipem Borowiakiem z Wirtualnej Polski.

