Kornelia Głaszcz z "Hotelu Paradise" pochwaliła się nowym biustem. "Cud-miód, malina"

- Tak naprawdę już od kiedy byłam nastolatką, nos był jednym z moich największych kompleksów i wiedziałam, że gdy przyjdzie moment, kiedy będę gotowa na to zarówno finansowo, jak i mentalnie, to go poprawię. Myślę, że to nie tylko zmiana wizualna, ale z operacją wiąże się również zwiększenie pewności siebie, zmiana nastawienia do wielu rzeczy - mówiła w "DD TVN".