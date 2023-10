Polsat usunął skecze. Zniknęły materiały z kilku miesięcy

Polsat od kilku lat nadaje program "Kabaret na żywo", który cieszy się sporą popularnością. Co niedzielę kabareciarze prześcigają się, by przede wszystkim rozśmieszyć widzów, ale przy okazji przekuć w żart bieżące wydarzenia z Polski i ze świata z akcentem na to, co dzieje się w polskiej polityce. W ostatnich tygodniach nie było odcinka, w którym nie wyśmiano by jakiegoś polityka.