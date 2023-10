Okrutnie zadrwił z PiS-u. Kabareciarzom w Polsacie wystarczyło kilka minut

Kabareciarze wytknęli także obozowi władzy nepotyzm, a to w dialogu z Sasinusem, który skarżył się na niekompetencję swoich podwładnych, wszak samych pociotków, mężów czy żon rządzących polityków. Było także o klientach obozu władzy, czyli Rydzykusie, który regularnie dopomina się o swoje, czy pomysłach poprawy dzietności, które sprowadzały się m.in. do tego, by księża w końcu mogli legalnie mieć dzieci.