Kabaret Młodych Panów: śmiejemy się z głupoty, niezależnie od strony politycznego sporu

No ale przecież to nie my mówimy, tylko papuga! To zabawne, ale i znaczące, że ludzie po występach często się nas pytają żartem: "gdzie można kupić taką papugę", ostatnio ktoś krzyknął "też taką chcę!". A tak serio - tak naprawdę wszystkie kwestie wypowiadane przez papugę to cytaty zaczerpnięte z internetu. I to nie z jakichś jego ciemnych zaułków. Dużo ludzi ma takie poglądy i jasno deklaruje je w swoich komentarzach. Nie mówimy więc niczego, co nie miałoby ważnego miejsca w dzisiejszej polskiej debacie.