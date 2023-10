Absurdalne wystąpienie. Górski wyśmiał Glapińskiego

- Dzisiaj odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp. Posiedzenie trwało 50 minut. No, może 52 minuty. Nie to co dawniej, kiedyś, w czasach mojej młodości. Mało kto pamięta. Wszyscy z was młodzi, całe życie przed wami. No ale oczywiście młodzi też umierają. A to nowotwór, a to samochód, a to coś. No to zebrania trwały trzy, cztery godziny. Tak się po prostu ględziło - zaczął "prezes".