Połknęła tabletkę "dzień po" w TV Republika. Zdradziła, co usłyszała po programie z ust posłanki PiS

Pokazałam, to prawda. Ale nie do końca jej. To rzeczywiście było w podobnym momencie, ale było skierowane do kogoś innego - kiedy wychodziłam ze studia, zobaczyłam ludzi, pracujących w Telewizji Republika. Najbardziej zwrócił moją uwagę Adrian Stankowski. To człowiek, który bardzo często wypowiadał się w TVP i Telewizji Republika w sposób, który uważam za skandaliczny i bardzo krzywdzący dla wielu osób. Nie mogłam spokojnie na niego patrzeć, a że jestem osobą bardzo impulsywną, pokazałam mu, co myślę, o jego postawie i działaniach.