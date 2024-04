Wywołała szok w TV Republika. Pokazali jej gest przy wyjściu ze studia

Aktywistka wzięła udział w debacie w TV Republika. Co zrobiła po wyjściu ze studia?

W kontrze do proaborcyjnej działalności Natalii Broniarczyk zaprezentowano stanowisko dr hab. nauk medycznych Ewy Dmoch-Gajzlerskiej. – Substancje i hormony, które są wprowadzone do tego typu tabletek ["dzień po"], mają skuteczność również w innych częściach ciała. Jeżeli działaniem tej tabletki jest obfite krwawienie, to może to doprowadzić do takiego stanu, że kobieta będzie wymagać interwencji medycznej. W momencie krwotoku zamykamy [płodowi] dostęp do tlenu, do pożywienia. To jest tak, jakbyśmy kogoś wzięli za szyję i udusili i pytalibyśmy, co się stało – powiedziała badaczka.