Konsternacja w studio. Zażyła tabletkę "dzień po" na wizji

Sytuacja zaczęła się robić gorąca, gdy Agnieszka Wojciechowska van Heukelom pokazała figurkę 10-tygodniowego dziecka. Jak zaznaczyła, do zabijania takich istot namawiają promujący aborcję. Broniarczyk oznajmiła wówczas, że "nie robi to na niej wrażenia". Według niej w rzeczywistości 10-tygodniowe dziecko "wygląda jak galaretka we krwi".