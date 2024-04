Zadzwonił na wizji do posła PiS. Mówił o skandalicznej imprezie w Domu Poselskim

- Wiesz co, mam jeden pomysł. Mówione jest, że Kamil Bortniczuk brał udział (w imprezie). To może zadzwonimy do posła Bortniczuka? - mówił Adrian Borecki do Moniki Borkowskiej w programie "Piachem w tryby" w Telewizji Republika. Jak zapowiedział, tak zrobił i już po chwili słychać było głos posła Bortniczuka.