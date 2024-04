Skomentowała głośny występ w TV Republika. "Jestem zażenowana"

"Czułam się zażenowana"

Konserwatywna posłanka opowiedziała Wirtualnej Polsce o tym, jak czuła się podczas programu. – Czuję się zażenowana jako kobieta tym, co usłyszałam. Według tego, co mówi ta pani i jej podobne, większość kobiet to bezmyślne istoty, które co chwila zachodzą w ciążę i trzeba je za rękę prowadzić na aborcję. Z tego, co mówią wynika, że marzeniem większości kobiet jest właśnie aborcja na życzenie – ocenia.