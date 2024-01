Eksperci zarabiali krocie w TVP. "To oburzające". Wrona tłumaczy: "Tak wyglądały te 'niebotyczne zarobki'".

- Chętnie opowiem, jak to wyglądało w praktyce z mojego punktu widzenia - zwierza się. - Mieszkam w Częstochowie, musiałem więc dojeżdżać co tydzień do Warszawy własnym samochodem. Nagrania były wcześnie rano, na stanowisku do make-upu musiałem usiąść około godziny 7. Latem czasem udawało mi się dojechać rano, ale zimą, kiedy warunki na drodze na to nie pozwalały, musiałem dotrzeć do Warszawy już we wtorek wieczorem i przenocować w hotelu.