Nowa twarz "19:30". Wraca do TVP po latach

Justyna Smolińska to kolejna osoba w rozrastającym się ciągle zespole programu "19:30". Niedawno do grona reporterów dołączyli: Maria Guzek (Radio 357) i Bartosz Filipowicz (TVN24), od początku emisji programu tworzą go za to m.in. Mateusz Lachowski, Milena Bobrowska, Witold Tabaka czy Marcin Antosiewicz.