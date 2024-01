Oglądalność TV Republika wzrosła, reklam ubyło, wpływy maleją. Wiadomo, ile straciła stacja

Nie da się ukryć, że jednym z największych beneficjentów ostatnich zmian w mediach publicznych jest TV Republika. Do stacji Tomasza Sakiewicza, po rozstaniu z TVP (dobrowolnym lub nie), przenieśli się główni wykonawcy propagandy PiS, a wraz z nimi ich wierni widzowie. Jeszcze nigdy w nieco ponad dziesięcioletniej historii stacji nie notowano tak wysokiej oglądalności, jak obecnie (ostatni rekord padł 9 stycznia, kiedy to kanał śledziło średnio 314 tys. osób, co stanowiło 5,33 proc. udziału w rynku - dane Nielsen Audience Measurement). A dziś TV Republika z dumą nazywa się drugą informacyjną stacją w Polsce.