Jan Pietrzak "Stańczykiem narodu". Patriotyczny benefis w TVP

Tymczasem końcówka wybrzmiała znów górnolotnie, ale nie tylko za sprawą najsłynniejszego "Żeby Polska...". Jan Pietrzak przypomniał, że to z rąk Lecha Kaczyńskiego otrzymał Order Odrodzenia Polski i to on ze wszystkich polityków rozumiał go najlepiej. Za to dziś są tacy, którzy jego zdaniem nie chcą, "aby Polska była Polską", nie tylko w kraju, ale i poza jego granicami. I tak, w finale znów zamiast pochwały sztuki, program uderzył w polityczne tony, przypominając odezwę do narodu. A widząc przepastne archiwa TVP, to mogła być zapowiadana w tytule "rewia gwiazd".