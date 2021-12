"Murem za polskim mundurem". Przebrzmiałe gwiazdy dla TVP. Propaganda jak ze stanu wojennego [RECENZJA]

Z pewnością jest mundurowym za co dziękować, choć można mieć pewne wątpliwości. Weźmy atak żołnierzy Wojska Polskiego na trzech polskich fotoreporterów w Wiejkach koło Michałowa. Co my tam mieliśmy? Wulgaryzmy ("Wysiadaj, kur…, bo sam cię wysadzę"), agresję, kajdanki, odebranie dziennikarzom aparatów fotograficznych (bo "żona by taki chciała"). Za takie coś na pewno należy się Naszym Bohaterom skoczna piosenka wykonywana przez dziewczyny w obcisłych sweterkach. Mam nadzieję, że ich to rozgrzało.