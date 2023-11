Po wyborach miało być inaczej. Ale widzowie Polsatu i tak nie zobaczą skeczu Młodych i Moralnych. Wszystko przez nagranie sprzed lat?

Zapomniany, ale wcale nie tajny

- Solorz to postać którą wszyscy znają - opowiada dziś Wirtualnej Polsce Robert Górski, - ma charakterystyczną, rozpoznawalną sylwetkę - to ważne - i jest symbolem polskiego miliardera i biznesmena, który chcąc nie chcąc musi dobrze żyć z władzą. To była ostatnia seria "Ucha prezesa", właściwie to nawet zapomniałem, że ten skecz powstał. Ale teraz różni ludzie mi go przysyłają jako komentarz do obecnej sytuacji.