Zakpiła z Ogórek w żywe oczy. Mina prezenterki mówi wszystko

W programie "Minęła 20" Magdalena Ogórek spotyka się z przedstawicielami różnych partii politycznych, co czasami prowadzi do słownych przepychanek i złośliwości. Prezenterka zwykle jest na to przygotowana i nie pozostaje dłużna swoim rozmówcom. Ostatnio posłanka Nowej Lewicy zbiła ją z tropu swoją puentą.