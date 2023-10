Paszczyk o aferze z kabaretem w Polsacie. Ma swoje hipotezy

- Ostatnio rozmawiałem o nich bardzo długo z Piotrem Gąsowskim i one się pokrywają, ale to tylko hipotezy. Ile ludzi, tyle hipotez. Bywałem w gmachu Polsatu, nawet na wysokich piętrach. Nie chwalę się, po prostu tak było. Nie wiem, co się stało. Być może w kabaretach poszło już za ostro w stronę polityki. Jeżeli ja ruszam politykę w naszych skeczach kabaretowych albo w teatrze, to jako zjawisko, a nie chęć dokopania komuś, np. 500 plus już nie jest polityczną sytuacją, tylko zjawiskiem społecznym, więc to oczywiste, że można się tym zająć. Co tam się wydarzyło i dlaczego? Nie mam pojęcia, z chęcią się dowiem - powiedział.