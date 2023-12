Plaga w streamingach. Abonenci będą niezadowoleni

Reklamy na Amazon Prime Video

O wprowadzeniu reklam na platformę Prime Video informuje portal The Verge. Irytujących przerywników widzowie mogą spodziewać się już pod koniec stycznia 2024 r. Będą się one wyświetlać automatycznie, a jedynym sposobem, aby się ich pozbyć, jest dopłacenie 2,99 dol. do uiszczanej co miesiąc opłaty.