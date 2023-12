Zapowiada się hit. Kultowy bohater powraca w serialu

Stworzony przez Johnstona McCulleya i debiutujący na kartach powieści "The Curse of Capistrano" w roku 1919 obrońca mieszkańców Kalifornii (ówczesnej kolonii hiszpańskiej) jest na tyle charakterystyczny, że już na zawsze wpisał się w świadomość pożeraczy popkultury. Przeciwstawiający się lokalnym gubernatorom i dowódcom wojskowym Diego de la Vega to jeździec konny, którego nieodłącznymi atrybutami są czarna maska i peleryna, a znakiem rozpoznawczym wyrysowana trzema szybkimi ruchami szpady litera "Z".