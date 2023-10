Netflix podnosi ceny. Sięga do kieszeni widzów z trzech państw

Netflix rozrósł się do jednej z największych i najpopularniejszych platform streamingowych na świecie. Z czasem zdobywanie nowych użytkowników i zarabianie na pokaźnej bibliotece stało się coraz trudniejsze. Na przełomie maja i czerwca włodarze Netfliksa dokonali niemałej rewolucji i zakończyli erę darmowego współdzielenia kont wśród użytkowników z ponad 100 państw. Wprowadzono to także w Polsce. Od kilku miesięcy, jeśli chcemy podzielić się abonamentem z osobą w innej lokalizacji, musimy wykupić dla niej dodatkowe miejsce. To koszt 9,99 zł miesięcznie, zwiększający cenę pakietu Standard (z 43 do 53 zł) lub Premium (z 60 do 70 zł).