W hicie gra raptem rok. Taki wątek nie zwiastuje niczego dobrego

W serialu dojdzie więc do kolejnego smutnego pożegnania. – Będę za tobą tęsknić. Nie mogę cię blokować. Musisz być wolny, ja też. Jesteśmy przyjaciółmi, w końcu na tym polega przyjaźń. Ej, nie dramatyzuj, będziemy do siebie dzwonić, pisać. Też nie chcę cię stracić. Nie dopuścimy do tego – powie Inga, zachęcając Borysa do skorzystania z atrakcyjnej oferty. Ten obieca jej, że wróci.