"Przyjaciółki". Zuza umrze na oczach widzów. Szykujcie chusteczki

Już w poprzednim sezonie Zuza została zepchnięta na drugi plan, gdy wyjechała do Berlina. I choć niektórzy łudzili się, że jedna z tytułowych przyjaciółek jednak powróci do głównego wątku, to scenarzyści zaplanowali dla niej definitywne pożegnanie. W pierwszym odcinku najnowszego sezonu u Zuzy nastąpił nawrót raka. Choroba przykuła ją do łóżka i sprawiła, że Anka (Magdalena Stużyńska), Patrycja (Joanna Liszowska) i Inga (Małgorzata Socha) musiały do niej przyjechać, by się pożegnać.