Dorota ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" odpowiedziała na pytania fanów. Zdradziła, czy jest w nowym związku

Dorota zgłosiła się do programu "Ślub od pierwszego wejrzenia", nie mając żadnych poważnych związków na koncie. Od razu wybrała ślub z mężczyzną wybranym jej przez ekspertów programu. Choć początkowo wraz z Piotrem bardzo się starali, by ich relacja rozwijała się w dobrym kierunku, jego naciski na seks i szybką przeprowadzkę skutecznie ją zniechęciły. Co teraz dzieje się w życiu Doroty?