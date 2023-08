Piotr ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" z ukochaną na wakacjach

Piotr ze Zduńskiej Woli był na tyle zdesperowany, by przestać być kawalerem, że zgłosił się do programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Niestety, małżeństwo z wybraną mu przez ekspertów show TVN Dorotą okazało się klapą. Choć początkowo oboje starali się pogłębić ich relację, naciski mężczyzny na seks i szybką przeprowadzkę skutecznie zniechęciły jego żonę do kontynuowania telewizyjnego eksperymentu.