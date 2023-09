"Rasistowska wpadka". Krytyka pod adresem show Polsatu

Zwycięstwo przyniosło mu wykonanie przeboju Kendricka Lamara, ale o ile wokalne i taneczne umiejętności 21-latka znanego z programu "The Voice Kids" nie budziły wątpliwości, to już to, jak zaprezentował się na scenie, wywołało w sieci burzę. Po raz kolejny w historii programu pojawiły się zarzuty o rasizm, a konkretnie o budzący fatalne skojarzenia black face.