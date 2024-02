Fronczewski w TVP? "Zapomnieli o gwiazdach"

TVP w ocenie "Woronicza 17"

W czwartek, 28 lutego "Woronicza 17" została wpisana do KRS-u. W rozmowie z Wirtualnymi Mediami Barbara Bilińska zachęca do dołączenia do stowarzyszenia wszystkich twórców związanych z mediami, którzy chcieliby mieć wpływ na kształt publicznej telewizji w najbliższych latach. Powołuje się przy tym na najlepsze wzorce w rodzaju BBC czy stacji francuskich, które wyznaczają wysokie standardy.